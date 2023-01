Crimen de Fernando Báez Sosa: nueve claves para entender la primera semana del juicio

9- El remero

“No los perdonaría por lo que me hicieron”

“Yo me enteré después de que ellos me nombraban siempre, pero ninguno nunca me dijo nada en la cara”, expresó Pablo Ventura, un remero de Zárate que había sido señalado en enero de 2020 como uno de los acusados del crimen. Al declarar, el joven consideró que Lucas Pertossi podía haber sido quien intentó incriminarlo, porque dijo que en los boliches solía mirarlo mal. Luego, por el testimonio de un policía se conocería que Thomsen sería quien lo habría apuntado como el responsable. Por esa falsa información, Ventura fue detenido en Zárate, en casa de sus padres, al poco tiempo de que lo nombraran. El joven estuvo unos días detenidos hasta que pudo probar que ni siquiera había estado en Villa Gesell esa noche. Por esa injusta detención, el remero demandó al Estado. “No los perdonaría, pero no siento odio. No me sorprendió lo que hicieron”, sostuvo. “Espero que se haga justicia y que paguen por lo que hicieron”, agregó.