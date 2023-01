Luis Ojeda anticipa la nueva temporada de Atlético Tucumán: "Queremos competir por cosas importantes"

“Me recibieron muy bien los compañeros. Esperamos que este sea un lindo año, queremos mantener lo que venían haciendo. Siempre me hablaron bien del club, que se maneja bien, que está tratando de crecer permanentemente, por eso no me costó tomar la decisión. Es lindo que el club esté ordenado institucionalmente, nos ayuda a los jugadores a hacer las cosas bien”, sostiene Ojeda, de 32 años.