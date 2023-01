Hartmut Rosa:Pensar bien

Me ha impresionado mucho la lectura en estas vacaciones del libro del sociólogo alemán Hartmut Rosa Lo indisponible (Herder, Barcelona, 2020, 167 págs.). Frente al «modo agresivo» de estar en el mundo que ha hecho posibles los éxitos espectaculares de la ciencia, la técnica y el desarrollo del bienestar, Rosa sostiene que «el modo fundamental de la existencia viviente del ser humano no es disponer sobre las cosas sino entrar en resonancia con ellas» (p. 53). Me ha parecido no solo hermoso, sino profundamente verdadero: lo que los seres humanos anhelamos no es controlar el mundo, sino resonar, esto es, tener relaciones significativas con las personas y con las cosas.