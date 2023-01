Giro en "U" en avenida Belgrano al 4.500, una infracción que se volvió moneda corriente

Se nota que las cosas han cambiado y para peor. Al principio de las obras los vehículos eran más rigurosos y, a decir verdad, se notaba un poquito menos la frecuencia de la infracción. Pero con el pasar de las semanas la situación escaló y ahora la mayoría de los rodados realiza la maniobra. Según registraron las cámaras de LA GACETA, por minuto se realizaron alrededor de tres infracciones, lo que se traduce en cerca de 50 en sólo 15 minutos. “Mirá como giran... a la gente no le interesa cumplir las normas; no les cuesta nada irse un poco más lejos (en rigor, son solo unas pocas cuadras) y doblar. Giran acá en ‘U’ sin problema, y a toda hora. Siempre pasó, pero con la rotonda aumentó”, cuenta Martín Brizuela, que trabaja en el servicio vigilancia del barrio Padilla, frente al semáforo. Al consultarle por la situación actual, el es categórico. “Me he cansado de ver autos haciendo eso. Pero a los vehículos no les importa nada”, reflexiona.