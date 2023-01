Cartas de lectores II: Perspectivas

Se termina un año caracterizado por elevada inflación, con las consecuencias del aumento del costo de vida y de las tarifas de servicios, cuyos importes crecen al unísono. Sin embargo asistimos al gasto desmesurado de una prolífica propaganda política por parte de quienes manejan el estado y desesperan por seguir atornillados a sus cargos. Vemos cómo se destinan enormes montos de dinero para asegurar adhesiones que garanticen continuidad después de las anticipadas elecciones. Evidentemente hay una total indolencia de quienes gobiernan el país, para abocarse seriamente a bajar la creciente inflación. Lógicamente, la permanente suba del dólar significa pingües ganancias para los que especulan con la moneda y no vemos una intención seria por parte del Ejecutivo Nacional para terminar con este flagelo que genera permanente stress en todos aquellos ciudadanos que no están beneficiados por la politiquería. La desprolijidad de los gobiernos en el manejo de la cosa pública sigue en aumento, creando un clima de incertidumbre. No hace falta analizar mucho para entender que el término “Democracia”, es solo un burdo eufemismo para disfrazar un sistema que se maneja con una discrecionalidad que no existe en países gobernados por monarquías. Lo que nos pasa es propio de un sistema feudal, tanto por el manejo de los dineros del Estado, como por la conducta que ostentan para desconocer la Constitución y la necesaria división de poderes, toda vez que hacen oído sordo a las determinaciones de la Justicia.