Nueva York legaliza el compostaje de cuerpos humanos

Los obispos católicos del estado de Nueva York, por su parte, se opusieron a la legislación, argumentando que los cuerpos humanos no deben tratarse como "desechos domésticos". También han surgido preocupaciones sobre el costo del compostaje. Pero la firma Recompose, cuya planta en Seattle es una de las primeras del mundo, dice que su tarifa de U$S 7.000 es "comparable" con las otras opciones. El precio medio por un funeral con entierro fue de U$S 7.848 en 2021 en EE.UU., o U$S 6.971 por un funeral con cremación, según la Asociación Nacional de Directores de Funerales (NFDA). (BBC News)