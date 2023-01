Cartas de lectores V: Cuarenta Años

Por medio de la presente quería hacer llegar públicamente mi saludo a los que hicimos la conscripción en el Comando de la V Brigada de Infantería en 1982 pasaron 40 años de habernos juntado obligatoriamente en ese espacio que hoy funcionan las fiscalías en avenida Sarmiento y Laprida. Nos tocó estar acuartelados y con incertidumbre por la guerra de Malvinas, eso fortaleció el espíritu de cuerpo de la gran mayor de nosotros, tal es el caso que me toco en una revista de equipos, el jefe de compañía, por unas costuras que hice en el chaleco para zonas frías me autorizó a tener franco, el único después de casi dos meses de acuartelados; como era del interior y sin dinero un grupo de compañeros encabezados por el flaco Ferri, juntaron unos pesos y me pidieron que salga porque de esa manera ellos también se sentían de franco. Así muchas anécdotas que a la gran mayoría nos toco vivir. Hoy, 40 años después, vaya esta carta para acercarme a los que tengan la posibilidad de leerla deseándoles mucha suerte en lo que consolidaron en la vida y ventura para este 2023, algunos son como mi ahijado de confirmación Garzón, otros Konecky, Sueldo, Morelli, Ferri, Lloverá, Erbeta, Martínez, Grande, Cenice, Vera, Cusumano, Tarascio, Melian y muchos otros que la niebla de los años me está impidiendo recordar, mi disculpas para ellos. Un abrazo a la distancia para todos.