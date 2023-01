Cartas de lectores: Parque Guillermina

Dudaba entre salir a correr o salir a entrenar; dependiendo de ello optaría por un lugar u otro. Siendo aproximadamente las 18.30, opté por salir a entrenar, me dirigí al Parque Guillermina para trabajar en cuestas cortas y mejorar así el umbral anaeróbico y optimizar la capacidad de consumo de oxígeno. Me llamó la atención la poca cantidad de personas en el parque; alejada de ellas había una joven que estaba examinando la bicicleta en la cual se movilizaba. Al promediar mi entrenamiento, ante los gritos de “¡Me están robando!”, me detuve y observé que desde el lugar donde estaba la mujer salió un joven con un fuerte “sprint” y cruzó el puente que está al lado de la administración con rumbo Este. En forma inmediata me dirigí a la guardia policial que se encuentra en una de las entradas al Parque Guillermina, donde expuse lo que vi y escuché y me tomaron algunos datos personales. Estamos en una época del año donde se ve incrementada la cantidad de personas que buscan realizar actividades al aire libre, procuremos elegir lugares seguros, de estar alertas en todo momento y de realizar las actividades en grupo.