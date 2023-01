Lula: 2023 no será 2003

Con el paso de los años, sin embargo, se hizo evidente que tanto Lula como su Partido de los Trabajadores eran en última instancia representantes de una izquierda no demasiado distinta a la del pasado, y no solamente por los hechos de corrupción que fueron aflorando. Como si se tratara de un espejo algo menos exagerado que la Argentina y el kirchnerismo, el déficit fiscal gestado en el Gobierno de Lula y profundizado en el de su correligionaria Dilma Rousseff puso en jaque a los Gobiernos sucesivos, que hasta el día de hoy no terminan de salir de la crisis fiscal.