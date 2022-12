La canción de la Selección bate todos los récords

El fenómeno no terminó ahí, los jugadores también la cantaron en el mítico campo de juego inglés, y en entrevista con el diario Olé, Messi dijo que era su canción favorita sobre la Scaloneta. Sin embargo, lo que más emociona al autor es el hecho de que los nenes entonen “los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”, una de las partes más emocionantes del tema. “Terminó siendo algo educativo y pudimos sacar un aprendizaje. No fue buscado, pero me da orgullo que hayamos podido revalorizar a nuestros héroes”, expresa el docente de 30 años.