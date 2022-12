Gerardo Zamora: "Si tengo que ir preso por defender el federalismo, aquí estoy"

"Es una lucha de 200 años años. Nos quitaron parte de la coparticipacion. Cuatro provincias denunciamos a Macri y no cumplió la sentencia (...) CABA no produce nada y tiene números en dólares en rojo ¿cuál es la provincia que más aporta al país? Nos subestiman, esa es una lucha que no ha terminado hermanos comprovincianos. Vamos a defender el federalismo, sin federalismo no hay país o hay un país muy injusto. Y vamos a perder la oportunidad de ser una gran nación. Esta obra vale un dia de coparticipacion que nos robaron entre Macri y Larreta. Se creen dueños de un país al que detestan. No se le puede dar entidad a una ciudad por encima de las provincias", finalizó Zamora, quien se refirió además a las denuncias en su contra de funcionarios porteños: "Si tengo que ir preso para defender el federalismo y a Santiago del Estero, aquí estoy. No me voy a ir a Uruguay".