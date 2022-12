CABA rechaza el pago de la sentencia con un bono

El cambio de actitud del presidente, Alberto Fernández, respecto de su decisión de no acatar la cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que ordena la restitución de fondos coparticipables al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no conformó a la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta. En particular, apuntaron contra el anuncio del mandatario de cumplir esa sentencia mediante el pago con bonos TX31.