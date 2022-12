Qué dijo el Kun Agüero cuando le recordaron que él no ganó el Mundial

Desde su retiro del futbol, Agüero dedica tiempo al streming y tiene fuerte presencia en redes sociales, una de ellas es Twitter. A través de esta red fue que un usuario español criticó al “Kun” por su eufórica celebración el domingo. “Kun no ganaste nada, dejá de dar vergüenza” comentó el usuario español a un tweet de Agüero quien lejos de enojarse se defendió y explicó los motivos de su festejo junto a sus ex compañeros. "Jeee , ya se. Pero para mí sí porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros, amigos todo” le respondió el ex delantero argentino.