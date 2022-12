"Lali" Espósito rompió el silencio y habló sobre la situación de acoso sexual que sufrió en la final del Mundial

“Como hacemos todo en la vida nosotros, nos terminamos cagando de la risa de la tensión y toda la locura terminó siendo una linda anécdota”, sintetizó, sobre la noticia que recibió apenas 12 horas antes de la cita. “Llamé a Vir, mi profe de canto. y le dije ‘no puedo’, y ella me decía ‘sí, podés’. Mucha gente hermosa que me ayudó para que en poquito tiempo me pueda preparar para semejante evento”, agradeció Lali.