Feriado nacional: la UNT resolvió no adherir a la jornada de inactividad que dispuso Alberto Fernández

El director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, dijo que lo del feriado por la selección “es un decreto de necesidad y urgencia que no establece un nuevo feriado con alcance general y contenido normativo para todos los años, sino que es un acto administrativo con alcance particular para un hecho determinado. No es equiparable a los feriados nacionales establecidos por la Ley 27.399”.