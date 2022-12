Argentina campeón del Mundo: el video que muestra cómo se bordó la tercera estrella en la camiseta de la Selección

Si bien el camino para los jugadores, y porque no también para los hinchas, fue largo, sufrido y sacrificado, la Scaloneta no defraudó y logró romper con esa mala racha de “casi pero no” de estos 36 años. “Que la gente confíe que este equipo no los va a dejar a pie”, había dicho el legendario capitán Lionel Messi para llevar tranquilidad a los fanáticos.