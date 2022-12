A horas de la final del Mundial de Qatar 2022, el DT de Francia habló sobre la Argentina

El DT se mostró incómodo al ser consultado sobre la posibilidad de que Karim Benzema, que tuvo que abandonar la concentración por lesión, pueda estar en el estadio este domingo, aunque dejó claro que no será en el banquillo. “Hay jugadores que se han lesionado, Benzema es uno de ellos. Ahora tengo 24 jugadores. Hacerme esta pregunta es incómodo. No me ocupo de las invitaciones de jugadores, ex jugadores o lesionados. Algunos estarán allí, otros no. Somos 24. Ya están fuera Nkunku, Benzema o Lucas Hernández, que formaron parte del comienzo de la aventura. Hoy tengo 24 jugadores para la final contra Argentina”, apuntó.