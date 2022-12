Los vendedores ambulantes sueñan con llegar a la final

“Después del primer partido subieron las ventas, sobre todo en la plaza. La gente compra mucho lo que es gorros, banderas, vuvuzelas, y también pinturitas, que salen un montón antes del partido”, continuó Pablo. A pesar de los buenos números, no ocultó que se encuentra “a la expectativa, porque no da para guardar la mercadería cuatro años más”. Por eso, claro, el pase a la final podría significar la oportunidad de liquidar todos los productos que aún no se han vendido.