Gran Hermano: Daniela se burló de Thiago y cuestionó su desempeño sexual

Entre otras cosas que le molestaron a Thiago es que la trató de cargosa y de no dejarlo ser. “No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice ‘no pierdas el encanto’. Me pudre pero no me dan ganas de decirle nada porque no quiero que después se ponga mal o que me diga que yo solo tengo calentura, supuestamente”, expresó.