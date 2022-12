Leloir, el lado humano de un genio

El doctor Leloir, o el “dire” -como lo llamábamos en el laboratorio- tenía una proverbial modestia y trabajaba en un ambiente de gran sencillez. El día que obtuvo el premio Nobel los fotógrafos de todo el mundo no salían de su asombro cuando vieron su asiento de trabajo tan precario; entonces, no dudaron en apuntar sus cámaras a la que fue, creo, una de las sillas más fotografiadas de la historia. Esa particular modestia también se reflejaba de otras maneras: todavía recuerdo cuando una de sus colaboradoras me contó que, en ocasiones, Leloir le preguntaba a la mañana: “Dígame, Clarita (la doctora Clara Krisman), ¿qué es lo que usted no tiene ganas de hacer hoy?” Ella le respondía, por ejemplo: “Mire, ‘dire’, hoy tengo más de 200 tubos con reactivos que debo leer en el espectrofotómetro y realmente no tengo ganas ni energía para hacerlo”, a lo que Leloir replicaba: “No se preocupe, yo se los leo.”