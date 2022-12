Arnedo: “Pagamos la luz más cara del país y tenemos cortes todos los días”

“La histórica impunidad de EDET no sería posible sin la complicidad del gobierno provincial, el Ersept, Defensa del Consumidor, la Dirección de Comercio Interior, el Defensor del Pueblo, los cuales brillan por su ausencia. Pagamos la luz más cara de Argentina teniendo uno de los servicios más deficientes y nadie hace nada al respecto. A esto se suma la política de subsidios a nivel nacional, que de federal no tiene nada, pero quienes tienen que defender nuestros intereses no hacen su trabajo y por eso las tarifas de energía eléctrica del interior duplican las de Buenos Aires", añadió