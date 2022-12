Covid 19: hay una nueva variante en el mundo que podría llegar a Tucumán

La semana pasada, Argentina alcanzó los 12.600 positivos; Tucumán, por su parte, tuvo un salto de 30 a 170 casos por semana. El aumento de contagios no se traduce en un aumento de hospitalizaciones; Medina Ruiz indicó que desde el 1 de octubre no hay fallecidos y actualmente no hay pacientes en terapia intensiva por covid-19.