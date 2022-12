Jaldo: “la oposición le tiene miedo a la fórmula Jaldo-Manzur”

Jaldo fue más allá en sus críticas. Dijo que a JxC “les preocupa el fallo” de la Corte Suprema de Justicia que habilitó a Manzur para que se postule a vicegobernador en los comicios del año que viene. “Dicen que defienden los valores de la República, la división de poderes y ahora sale un fallo del máximo tribunal y afirman que no les gusta”, indicó. Expresó que a la oposición no le conviene políticamente una decisión judicial en tal sentido. “Le tienen temor a la fórmula Jaldo-Manzur”, insistió, aunque volvió a aclarar que ese binomio no fue lanzado aún, como tampoco se sabe si el jefe de Gabinete de la Nación, en definitiva, se postulará nuevamente para la vicegobernación. “Ante el rumor, a la oposición le causa escozor”, agregó.