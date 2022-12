Mejoras en la región para el tratamiento de la hemofilia

Lo que sucede -explica- es hoy por hoy la tasa de adherencia al tratamiento (personas que lo realizan de forma correcta y sin freno) es del 50%. “Y a eso vamos a apuntar con nuestro tercer objetivo, que es lograr la adherencia: que el paciente no abandone el tratamiento farmacológico (es con inyecciones, tres veces por semana de por vida). Tenemos que llevar la adherencia al 90 %... En la adolescencia aflojan, se enojan, y se empiezan a deteriorar; no pasa tanto con los niños, sino ya con los mayores... Desaparecen y vuelven a la fundación cuando ya tienen alguna secuela. Y la artropatía hemofílica es irreversible; si el paciente no se infunde la medicación y no se rehabilita, llega a los 30 con articulaciones endurecidas y sin rango de movimiento”.