Lucio Terán: "podemos disentir puertas adentro, pero el mensaje hacia afuera debe ser unívoco"

- Es multicausal, pero destaco dos motivos fundamentales. Por un lado, el equipo de trabajo -candidatos y militantes- no descansó por bastante tiempo para lograr el objetivo. Por otro, el oficialismo no supo escuchar todas las voces y a todos los sectores de la abogacía, dejando heridos a muchos colegas y colectivos, que no recibieron apoyo, comprensión y compromiso de sus representantes. Y esto fue así en un momento de cambios trascendentales para el ejercicio profesional. El mayor desacierto de un dirigente es no saber escuchar a sus representados, porque somos elegidos con un mandato y perdemos el norte cuando nos alejamos de este.