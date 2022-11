LA GACETA en Qatar: el activismo mundialista, la hipocresía de la FIFA y la cara positiva de las redes sociales

El veloz cambio de paradigma en materia de comunicación suele dejar atrás a las instituciones, acostumbradas a reaccionar con mayor lentitud. En otros tiempos, episodios como el de Ferri no hubieran alcanzado tanta trascendencia sin el poder de las redes sociales. Esta explosión de cámaras, de conectividad y de infinita producción de contenidos también tiene un costado positivo. No todas son noticias falsas y posverdad en la aldea digital; también se produce una democratización del acceso a la información. Aquí no hay manipulación de las imágenes ni mentiras; se trata, simplemente, de contar una historia desarrollada ante los ojos de 80.000 personas. La FIFA decide no hacerlo, como si pudiera escribir sus propias noticias, tal como lo imaginó George Orwell en “1984”. Puede que sea el momento de revisar estas prácticas.