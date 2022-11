En su última presentación del año, los Naranjas cayeron a manos de Córdoba

La última presentación de los Naranjas mostró un equipo que por momentos controló el partido y generó ocasiones para llegar al try, pero falló en los movimientos de terminación. Córdoba, en cambio, no dejó mucho por aprovechar. De hecho, luego de que Tucumán abriera el marcador con un penal de Ignacio Cerrutti, los cordobeses llegaron al try gracias a una buena intercepción de Nicolás Cantarutti, que agarró a toda la defensa a contrapierna y corrió solo hacia el ingoal. Hasta ese momento, resultaba demasiado para lo que había hecho Córdoba, pero los puntos son cuestión de efectividad y no de méritos. Y sobre el final del primer tiempo, un maul le abrió el camino al hooker Agustín Acosta Bocco para anotar el segundo try, sacando una diferencia que resultaría irremontable para Tucumán en el segundo tiempo.