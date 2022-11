El Gobierno busca cerrar la última revisión del año con el FMI

La hoja de ruta que propuso el Gobierno y aprobó el directorio del Fondo en octubre pasado implica que en el primer trimestre del 2023 el BCRA debería sumar U$S 500 millones, mientras que el mínimo de acopio de divisas para el tramo abril-junio, por cuestiones estacionales el momento de mayor liquidación de exportaciones agrarias, ascendería a nada menos que U$S 3.100 millones netos. Ya para el tercer y cuarto trimestre el objetivo de acumulación sería de U$S 100 y U$S 900 millones, respectivamente.