Causa “Vialidad”: Cristina Kirchner pronunciará sus últimas palabras el martes 29, y el tribunal pasará luego a deliberar

El martes 29 abrirá la audiencia la ex presidenta, y después hablarán, si lo desean, el ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, el ex subsecretario de Coordinación de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex secretario de Obras Públicas de la Nación el tucumano José López.