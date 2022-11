Alfaro lo construyó y Valencia lo definió: todo redondo para Ecuador

Lo bueno para Ecuador es que después de ese fallo del VAR, que podría haber puesto nervioso a cualquiera, siguió en lo suyo. No cambió el esquema ni las maneras y encontró rápido el gol cuando el arquero se llevó por delante a Valencia y fue penal clarísimo. El dominio de los de Alfaro fue completo a partir del trío Caicedo-Méndez-Ibarra, amo y señor de la media cancha. Cualquier atisbo de iniciativa qatarí se diluyó allí o en los anticipos de Hincapié, bien complementado por Torres en el fondo. El arquero Galíndez casi no entró en juego. Mientras, los locales exhibieron gravísimos problemas para dar dos pases seguidos y se fueron del partido dejando una sensación: suena casi imposible que no pierdan contra neerlandeses y senegalés en las próximas fechas del grupo A.