Las Cañas, en “modo Mundial”

“Nosotros lo tomamos con bastante seriedad”, advirtió Rodrigo Díaz. El campeón con Los Cuervos en la Copa de Plata Categoría 11 Libre contó que en los entrenamientos de lo único que se hablaba era de cómo Los Cuervos podían vencer a Murga Purga para quedarse con el título. “Ahora estamos armando para alentar a Argentina. Quizás no el martes, pero sí para el segundo partido”, comentó Díaz. En la reunión del duelo ante México también se anota Maximiliano Risco, capitán de Los Cuervos, que no pudo jugar por una lesión. “Pensamos más en lo que podía lograr el equipo, antes que en el Mundial en sí”, fue sincero el jugador de 36 años. Ya con la meta cumplida, “Maxi” le dio espacio al análisis mundialista. “Tenemos un buen equipo como hace muchos mundiales no teníamos. Hay jugadores jóvenes que rodean bien a Messi”, consideró.