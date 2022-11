Siete contras de Qatar

El valor promedio de las localidades en primera fase y cuartos de final asciende a U$S 346 ($104.000), mientras que en el certamen anterior se las podía adquirir a U$S 258 ($7.500, ya que el dólar se cotizaba a $29 en julio de ese año ). Los europeos se quejan por el valor de un ticket para disfrutar la final: U$S 812 (unos $242.000).