Triunfo de un flojo Polonia sobre Chile en la previa de la Copa del Mundo

Desde que se sortearon los grupos del Mundial de Qatar, los vaticinios apuntaron a Polonia como el principal rival de Argentina en la lucha por el primer lugar del Grupo C, lo que impediría un eventual cruce con Francia (primer candidato del Grupo D) en octavos de final. Si bien no se trata de un seleccionado rebosante de figuras de renombre, el enorme peso ofensivo de Robert Lewandowski (hoy goleador de Barcelona) y la conducción de Piotr Zielinski (mediocampista ofensivo de Napoli) lo ponen por encima de un México que no termina de convencer a nadie y un Arabia Saudita consciente de su papel de Cenicienta en el grupo.