Turf: Prohibition hizo valer su mayor jerarquía entre las yeguas

Rosada Craf trató de escaparse en la delantera, pero en la recta final apareció como una aplanadora Prohibition, para dominarla con claridad. “El jockey me dijo que prácticamente no lo exigió. En los últimos 200 metros arrancó con mucha fuerza. Le tenía confianza, a pesar de que no corría en la distancia que mejor rinde”, explicó Assad, que ahora preparará a la nieta de Tapit para enfrentar a los fondistas.