Cartas de lectores II: Jubilación

Y llegó ese día que uno espera ansiosamente, desde determinada edad. El día en el que paramos el vertiginoso ritmo del trabajo y nos “jubilamos”. No negaré que sentí todo tipo de sensaciones, ese sentimiento agridulce de dejar lo conocido y caminar hacia lo desconocido, pero cargando un bagaje de años que ya nos dan la suficiente experiencia como para tomar todo con calma. Cuando me encuentro amigos y conocidos, todos emiten su opinión, yo sonrío. Que descansaré, es seguro, pero también palpitan en mí esas ideas pendientes, esas ganas de hacer y devolver de alguna manera, todo lo que Dios me permitió ser y tener. Creo que a todos nos pasa, que mirando hacia atrás sentimos que nuestra vida laboral fue valiosa y esperamos que cada gobierno de turno y el común de la gente nos respete, nos escuche, porque los años regalan sabiduría y nos valore porque todo lo que dimos. Que nadie nos mire con lástima. Hoy digo adiós a una etapa en la que tuve caídas y logros, pero en la que fui sumamente feliz, donde forjé amistad con maravillosas personas y en la que tuve la posibilidad de enseñar a miles de jóvenes que me contagiaron sus ganas de vivir. Por todos los nuevos jubilados y por los que ya llevan años siéndolo, levanto una copa imaginaria y brindo por la vida, porque Dios nos bendiga con buena salud, porque el amor nos envuelva y porque tengamos esa fuerza interior necesaria para seguir aportando ideas para que nuestro país mejore. Termino con las sabias palabras de Ernesto Sábato: “ En la vida es más importante la ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza”. ¡Salud!