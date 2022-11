Así quedó "El Monumental" tras los 10 shows de Coldplay

Todas las actividades realizadas en el Monumental, le darán a River un ingreso millonario. Además de los 10 shows de Coldplay, ya pasaron los Guns N' Roses y vendrá el ex líder de One Direction para realizar dos recitales más. En este contexto, el club recibirá un total de U$D 6.500.000 dólares. Como si fuera poco, por contrato, la productora se debe encargar del cuidado del campo de juego, por lo que si llegase a haber daños severos, el club no gastaría en su reparación.