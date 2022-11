Impulsan amparos para frenar la instalación de una estación de servicio en Yerba Buena

Ruiz aclaró que no está en contra de los progresos comerciales de Yerba Buena, pero que no va permitir que se vulneren sus derechos. Aseguró que en las últimas semanas envió notas al Concejo y a la Municipalidad a fin de obtener respuestas sobre el impacto ambiental, pero dijo que no obtuvo respuestas. “Queremos que se resuelva cuanto antes la cautelar”, insistió.