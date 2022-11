LA GACETA hizo las valijas y cambia el diario

Desde este domingo cuando los lectores abran LA GACETA va a tener dos cuerpos principales en tamaño sábana. Uno, el acostumbrado que será presentado por la tapa tradicional y otro que será LA GACETA Mundial. En el primero se condensará todas las informaciones que nada tienen que ver con Qatar. En ese cuerpo central irán todas las informaciones nacionales, de mundo así como las secciones policiales, de opinión, economía y política. A ellas se le adosarán las páginas del suplemento TUcumanos y las de deportes que no tengan que ver con el certamen internacional. Por otro lado, recibirán como un segundo cuerpo LA GACETA Mundial en la que se publicarán las crónicas de los partidos, de las vivencias de nuestros enviados especiales y además aquellos colaboradores que se suman en este oportunidad para interpretar, revivir y disfrutar este campeonato. En síntesis, las noticias de siempre se concentrarán en el primer cuerpo y las mundialistas en el segundo. A no sorprenderse. Obviamente, que los domingos LA GACETA Literaria no faltará a su cita, tal cual lo viene haciendo desde hace más de medio siglo.