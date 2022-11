YPF reportó casi el triple de ganancias durante el tercer trimestre

En materia financiera, el flujo de caja libre fue positivo por décimo trimestre consecutivo en U$S 262 millones, acumulando en los primeros nueve meses del año un flujo neto positivo de casi U$S 1.000 millones. Esto permitió disminuir una vez más la deuda neta de la compañía a un nivel de U$S 5.655 millones.