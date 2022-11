La Selección, rumbo a Qatar 2022: tres buenas, luego de la mala

La noticia que Lionel Scaloni no quería escuchar se confirmó tan solo unos días antes de que el entrenador confirmara la lista definitiva de jugadores que viajarán a Qatar. Giovani Lo Celso, pieza clave en la estructura del equipo, se quedó fuera de carrera debido al desprendimiento del bíceps femoral de su pierna derecha. Si bien el volante hizo todo lo que estaba a su alcance para no perderse la máxima cita, no hubo caso.