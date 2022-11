Video: qué dijo Coldplay sobre su conexión con el público argentino

Chris Martin define el estilo musical de Coldplay

Sobre cuál es el género con el que se sienten más identificados, Martin señaló: “Cuando tocamos en Londres, hace unos meses, Mick Jagger vino a vernos y me dijo: ‘Este es el poder del soft rock’. Creo que tenemos el espíritu del rock and roll: la libertad de expresión y la autenticidad. No sé si se nos puede considerar una banda de rock ahora, porque nosotros hacemos cosas diferentes, pero es importante para nosotros que estemos siempre los cuatro en el escenario”, indicó el cantante.