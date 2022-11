"Ayer, mi hija estaba con fiebre. Y pensé: las veces que en la guardia, como pediatra, me tocó recibir a otras mamás o papás que me decían 'te lo traje con fiebre; no le di nada para que le baje así podés evaluarlo mejor'. ¡No! A nosotros no nos cambia nada ver al niño o niña en el momento exacto de la fiebre", cuenta la pediatra e influencer Jimena Le Bellot.