Crisis en la salud: “en cinco años no va a haber pediatras”

Rodolfo Pablo Moreno, presidente de la Asociación Argentina de Pediatría, manifestó su preocupación en diálogo con LGPLAY: “Existe poca ocupación de las vacantes no sólo de la especialidad pediatría sino también de terapia intensidad pediátrica y de neonatología. Cuando hay que elegir la residencia, los graduados de Medicina no eligen estas especialidades y esto no es nuevo, lo venimos observando en los últimos años pero se ha acentuado el año pasado y éste”, dijo y agregó: “confluyen muchas causas como la pauperización de la profesión, la necesidad del pluriempleo por parte médicos que hace que los egresados no elijan las especialidades clínicas”.