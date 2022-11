Murió el cantante Aaron Carter a los 34 años

A pesar de haber sido presentados como dos hermanos unidos y cercanos, con el tiempo salieron a la luz los fuertes conflictos que Nick y Aaron mantenían puertas adentro. En 2019, Aaron recurrió a las redes para hacer una grave denuncia: “Mi hermana (Leslie Carter) me violó de los 10 a los 13 años cuando no estaba medicada y no solo fui abusado sexualmente por ella. Mis dos primeras bailarinas hicieron lo mismo cuando tenía ocho años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida”.