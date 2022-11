“Me arrebataron mi vida”: fuerte carta del papá del nene asesinado por su madre en Los Ralos

"Ayer me arrebataron mi vida, mi corazón, me quitaron todo. El dolor que tengo en mi alma es inaguantable, perdí a mi hijo asesinado. Solo 5 años tenía mi súper héroe, él solo quería ser feliz y me lo quitaron ayer en un ataque de locura e inconciencia de su propia madre, está mañana que me levanté pensando que era una pesadilla pero me encontré con la verdad. Dios por qué primero a mi mamá y ahora mi hijo”, lamentó el papá de Yulián Jesús Gabriel Jiménez.