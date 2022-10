Causa Vialidad: terminaron los alegatos y en 14 días el fiscal volverá a argüir contra Cristina Kirchner

Esto se dará porque los jueces no hicieron lugar al pedido de seis de los abogados de los acusados, que se habían opuesto a que la Fiscalía responda esos planteos. En otras palabras, no querían escuchar nuevamente a Luciani, quien tras su alegato durante el cual expuso irregularidades que se dieron en el marco de la obra pública en Santa Cruz había solicitado para la ex presidenta una condena de 12 años de prisión y su inhabilitación perpetua para cargos públicos.