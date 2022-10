Coldplay en Argentina: las 12 claves de su gira ecológica y sustentable

La banda británica Coldplay está en nuestro país en el marco de la gira mundial “Music Of The Spheres” batiendo récords ya que vendió más de 500.000 entradas y se presentará en 10 oportunidades. No es lo único valorable de la banda: el grupo liderado por Chris Martin tiene un compromiso ambiental, enfocado al cuidado del planeta y a la sustentabilidad que aplica a rajatabla en Argentina.