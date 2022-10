Brasil: una ampliación de los objetivos ambientales

SAN PABLO, Brasil.- El partido del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pretende llevar a la COP27 del próximo mes en Egipto una propuesta de revisión de los objetivos nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero si gana las elecciones del domingo. “Trabajaremos para aumentar la ambición. No tiene sentido que el objetivo fuera una reducción del 50% tomando como base el año 2010 y ahora lo aumentemos en un 12%. Brasil va a trabajar para aumentar la ambición de la reducción de CO2”, dijo la ex ministra de Medio Ambiente Marina Silva, en una entrevista con periodistas extranjeros.

En la última COP, Brasil aumentó a la mitad su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, pero la base de cálculo, que originalmente era 2005, pasó a ser 2010, lo que acabó ampliando la base de partida.

Silva recordó que el último informe sobre el clima del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) mostró que si el mundo continúa al ritmo actual de emisiones, el calentamiento global alcanzará los 2,8 grados centígrados, en lugar de estabilizarse en 1,5 grados.

“El mundo entero va a aumentar sus objetivos, no es un país que vaya a decidir solo”, dijo Silva, quien resaltó que Brasil está dispuesto a cumplir con sus otros acuerdos climáticos pero va a impulsar este aumento general.

La campaña del Partido de los Trabajadores está trabajando desde el primer semestre del año para organizar una misión a la COP27, en el caso de que Lula gane las elecciones, para intentar ocupar este espacio en el ámbito global, ya que la economía verde, el cambio climático y la reducción de la deforestación son parte central del programa del ex presidente, en oposición a la postura de su rival, Jair Bolsonaro, a quien acusan de haber promovido la deforestación salvaje de la Amazonia para favorecer a ganaderos y sojeros. (Reuters)