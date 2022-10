Coldplay llega con su rock ecológico para medio millón de fans

El MOST (Music of the Spheres Tour) ha traído a unos muy ecológicos Martin, Guy Berryman, Phil Harvey, Will Champion y Jon Buckland a la Argentina. Ofrecerán el récord de 10 shows en el estadio Monumental de River, y convocarán a 500.000 fans. Al cierre de esta edición el barrio de Núñez era una caldera, en el primer round del MOST.