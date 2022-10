Presupuesto 2023: tensos cruces en Diputados y gran incertidumbre sobre los cambios clave

16:11 hs

Del Caño: "Todas las fuerzas políticas están de acuerdo con el ajuste"

El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, criticó a Alberto Fernández por estar "más preocupado por lo que dice un participante de Gran Hermano" y aseguró que solo la Izquierda no apoya el Presupuesto que es del Fondo Monetario Internacional.

El diputado citó las polémicas frases de la ex diputada Fernanda Vallejos sobre la fórmula para calcular las jubilaciones. Y le espetó al kirchnerismo: "¿No era que venían a llenar la heladera? Hicieron un Presupuesto digno de López Murphy".

A su vez, Del Caño se refirió al artículo por el que el quieren que el Poder Judicial pague Ganancias: "No estamos de acuerdo que se incorpore a los trabajadores del Poder Judicial, porque el salario no es Ganancia. Vamos a proponer que se separe en la votación, por un lado que los jueces paguen Ganancias y votamos a dos manos, pero no a los trabajadores".